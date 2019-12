Et-süt üretene süper destek

Büyük şehirleri, gürültüsü, havası ve çilesiyle bir kenara bırakarak, köyüne dönüp koyun, kuzu beslemek hemen hemen herkesin hayalleri arasında. Fakat tersine göç, doğa, organik yaşam kulağa ne kadar hoş gelse de bir o kadar da maliyetli. Parasal çözümlerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) devreye giriyor. Fikri ortaya atıyorsunuz, ne iş yapacağınıza karar veriyorsunuz, %40 ile %50 arasında hibe desteğini TKDK size sağlıyor.



BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 OCAK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ‘Kırsal Kalkınma Programı’ kapsamında, 2011’den bu yana kırsal alanlardaki yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Bu yıl 1.5 milyar TL’ye yakın hibe (karşılıksız para) dağıtıldı. 8. çağrı başvuruları, 2 Ocak 2020’de başlayacak, müracaat 31 Ocak’a kadar TKDK il müdürlüklerine yapılacak.



TOPLAM DESTEK 50 MİLYON EURO

2019'da süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik projelerin yatırımına 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı. Yılın son programıyla süt ürünleri, kırmızı et, kanatlı et, su ürünleri, meyve, sebze projelerine 50 milyon euro destek sağlanacak.

NELERE HİBE VAR?

Bu yıl arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği, yumurta üretimi, seracılık gibi düşük maliyetli küçük projelerin ön plana çıkarılması için çalışmalar artırıldı. Ancak bu çağrıda, sığır ve kanatlı eti üretimiyle pazarlaması, süt üretimi, dağıtımı, toplanması, su ürünleri, meyve ve sebze üretimi projeleri desteklenecek.

PROJE NASIL HAZIRLANIR?

TKDK’nın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvurmak gerekiyor. Tarım Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan tarım danışmanından, ücretsiz hizmet alınabilir.

Danışmanlar, çiftçilere yardımcı olarak gerekli dökümanları hazırlıyor.



Projenin sonunda, işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu, iş planında gösterilmek zorunda. Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor.

Faydalanıcı, 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını taahhüt etmek zorunda.

BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

NEREYE YAPILIYOR?

Proje başvurularının, yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

EVRAKLARI NELER?

Başvuru paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları, TKDK il koordinatörlüklerinden ya da elektronik ortamda tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişi, dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabilir. Ayrıca proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde, devlete herhangi bir vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmaması gerekiyor.

HİBE KAÇ KEZ ALINABİLİR?

Bir çağrı döneminde aynı kişi veya şirket adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak program kapsamında en fazla 4 kez destekten yararlanma şansı var.

BÜTÇE NE KADAR?

Projenizin bütçesi en az 20 bin euro, en fazla ise 5 milyon euro olacak.

ÖDEME 3 TAKSİT

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor.



TEŞVİK ORANI

Bir proje için yapacağınız harcama tutarının yüzde 40-50’si arasında değişen oranlarda destek verilecek. Örneğin 100 bin liralık bir proje için en az 40 bin lira, en fazla ise 50 bin lira hibe alabilirsiniz.