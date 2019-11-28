Esnafa KOBİ'ye çiftçiye tam destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Albayrak, küresel ekonomik durum ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye ekonomisindeki göstergelerin olumlu gidişatına değinen Albayrak, finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanmanın azaldığını ve finansal piyasaların normalleştiğini ifade etti. Bankacılık sektörünün sağlam yapısını koruduğunu belirten Albayrak, sektörünün sermaye yapısının ise oldukça güçlü, aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu kaydetti. Bakan Albayrak, attıkları adımlarla uzun vadeli kalkınmanın temel yapıtaşlarını birer birer döşediklerine değinerek, “Finansal sistemi yakından izleyerek koordinasyon içerisinde alınan kararlar etkin şekilde hayata geçirildi ve ülkemiz ekonomisi uluslararası gözlemcilerin karamsar beklentilerini boşa çıkararak pozitif büyüme ivmesini yakalamayı başardı” diye konuştu. Albayrak, döviz kurunda meydana gelen spekülatif ataklara karşı gerekli önlemleri alarak kurda istikrarı sağladıklarını belirterek, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaları azaltmak, likidite sıkışıklığını gidermek, finansal istikrarı desteklemek ve piyasaların etkin işleyişini sağlamak amacıyla Türk lirası ve döviz likiditesine yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

HALLERE E-TAKİP

Hal kayıt sistemini de e-belge uygulamasına entegre edeceklerini anlatan Albayrak, böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonların anlık olarak izlenebileceğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, sebze ve meyve hallerindeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncunun, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccarın, hal kayıt sistemiyle entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabileceğini belirten Albayrak, sistem üzerinden işlemlerin daha etkin bir şekilde izlenebileceğini bildirdi.

KONUT HESABINDA 110 MİLYON TL BİRİKTİ

Albayrak, uygulaması Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesine geçen konut hesabı sisteminde, yaklaşık 7 bin katılımcı ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunduğunu aktararak, sistem kapsamında gerekli olan en az 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvurularının başladığını ve yıl sonuna kadar sistemden katılımcılara devlet katkısı ödemelerine başlamayı planladıklarını bildirdi.

EKONOMİYE GÜVEN ZİRVEDE

Albayrak, kasım ayında gerçekleştirilen dolar cinsi tahvil ihracına gelen talep miktarının, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olduğuna dikkati çekerek, “Gerek yatırımcıların tahvil ihraçlarımıza gösterdiği yoğun ilgi, gerekse yurtdışı borçlanma maliyetlerimizdeki gerileme Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Talebin çoğunluğunun, uzun vadeli yatırım yapan dünyanın en büyük fonlarından gelmesi sayesinde başarılı ihraç sonrasında da ülkemizin risk primi gerilemeye devam etmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

BES'TE 16 MİLYAR LİRA DEVLET KATKISI

Bakan Albayrak, kasım ayı itibarıyla, bireysel emeklilik sisteminde, katılımcı sayısının 6,8 milyon kişiye ulaştığını, devlet katkısı fon tutarının 16,4 milyar liraya, toplam fon büyüklüğünün ise 112,8 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısının 5,4 milyon kişiye, fon büyüklüğünün ise 7,7 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Albayrak, “Devlet katkısı için 2020 yılında bütçeden 5,1 milyar lira kaynak aktarılması öngörülmüştür” dedi.

2019'DA

907 bin çiftçiye 55.9 milyar lira

Esnafa 1.9 milyar lira

KOBİ’ye 60 milyar lira

Üreticiye 25 milyar lira finansman sağlandı.

2020'DE

Esnafa 2.2 milyar lira

Çiftçiye 4.2 milyar lira

Girişim fonlarına 2 milyar lira finansman sağlanacak.

KASADA KALDI

E-fatura’yla 2.5 milyar lira

E-tebligat’la 645 milyon lira

E-İhale’yle 270 milyon lira

Ayrıca, E-Serbest Meslek Makbuzu 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

BORÇ YAPIMIZ SAĞLAM

MaastrIcht kriterlerinden birisinin de üye ülkelerin genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının yüzde 60'ı geçmemesi olduğunu anımsatan Albayrak, Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre, 28 AB üyesinin ortalama genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı 2019 yılı ikinci çeyreği sonunda yüzde 80,5 iken Türkiye'de bu oranın AB ortalamasının yansından daha az olduğunu söyledi. Albayrak, Hazine garantili kredilerden üstlenim oranının yüzde 1,7 seviyesine gerilediğine ve bu oranın tarihi düşük seviyelerde seyrettiğine işaret etti.