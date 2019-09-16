Esnaf Bilgi Sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilere yönelik değerlendirme yapan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile birkaç kez görüştüklerini, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle kamu ve özel sektör olarak çalışma grupları kurduklarını ve sektörlerle strateji planı oluşturduklarını anlattı.

Tekstil, hazır giyim, mobilya, otomotiv ve doğal taş alanlarındaki çalışma grubunun ekim ayında devreye gireceğini kaydeden Pekcan, "Küçük küçük çok şirket var. 2 bin mobilyacı var. Tek tek muhattap olamayız. Bunların konsolidasyonu üzerinde çalışıyoruz. Bizim verimlilik artışı ve sürekliliği sağlamak için bir arada çalışmayı öğrenmemiz lazım. Uluslararası pazarlarda artık birbirimizin rakibi olmayacağız, bir ekip olacağız, ekip çalışması yapacağız." diye konuştu.

"Öncelikli hedefimiz, Tercihli Ticaret Anlaşması"

Çelik ticaretine de değinen Pekcan, Türkiye ve ABD arasındaki ticari bariyerlerin kimseye faydasının olmadığını söyledi.

ABD tarafından Meksika, Kanada, Brezilya gibi bazı ülkelere kota sistemi uygulandığını anlatan Pekcan, "Biz de bu kota sistemini kabul edebiliriz. Mütekabiliyet esasıyla 22 ürüne ek vergi getirdik. ABD'nin bu ürünlerde Türkiye'ye ihracatı yüzde 63 azalmış, 785 milyon dolar ihracatı etkilenmiş. Biz de onları kaldırabiliriz." dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasının çok uzun soluklu bir süreç olduğunu dile getiren Pekcan, "Hedef STA ama bizim de Avrupa Birliği'ne yükümlülüklerimizden dolayı zaman alabilir. Öncelikli hedefimiz, Tercihli Ticaret Anlaşması." ifadesini kullandı.

Hedef seçilen ülkelerde Türkiye'nin ihracat oranının binde 5 olduğuna işaret eden Pekcan, "Burada bizim gidecek bir yolumuz var. Önce binde 5'i 2'ye katlayalım, hedef olarak yüzde 1'e çıkaralım istiyoruz. İhracatımızda yüksek teknoloji ürün payı yüzde 3,5. Hedefimiz, teknoloji ağırlıklı ihracatımızı artırmak. Teknoloji oranı yüksek, ticaret hacmi artma potansiyeli olan sektörler olsun dedik. Makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik olmak üzere 5 sektör belirledik." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji seraları yapmak istiyoruz"

Teknoloji serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, teknoloji seraları yapmak istediklerini anlatan Pekcan, bununla ilgili çalışma kurulları kurduklarını, kanun taslağı çalışmalarının da hazır olduğunu bildirdi.

Teknoloji seralarının talep odaklı, büyük sermaye gerektirmeyen yerler olacağını belirten Pekcan, "Zaten bizim çalışma grubumuzda start-up'lar var, melek yatırımcılar var. Onları bir araya getirerek teknolojiyi iyi bir hobi haline getirmemiz lazım. TEKNOFEST bunlardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Volkswagen'in yeni otomobil yatırımı için Türkiye'yi seçebileceğine dair Alman yetkililerden olumlu mesajlar aldıklarını belirterek, "Bu konu Sayın Mustafa Varank'ın görev alanına giriyor ve kendileri çok yakınen olayı takip ediyorlar ama biz de Ticaret Bakanlığı olarak son noktayı bekliyoruz heyecanla." dedi.

"Türkiye, İngiltere'nin hedef ticaret ortakları arasında"

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Pekcan, şöyle devam etti:

"Brexit'in ne olacağını kimse bilmiyor ama eğer anlaşmasız Brexit olursa Avrupa'dan sonra negatif olarak en çok etkilenecek ülke Türkiye. Çalıştığımız en kötü senaryoya göre, otomotivde 1,2 milyar dolar, tekstil hazır giyimde 1,3 milyar dolar, beyaz eşya-elektronikte de 500 milyon dolar olmak üzere 3 milyar dolar ihracat kaybımız olabilir."

Brexit konusunda İngiltere ile çalışma grubu oluşturduklarını dile getiren Pekcan, Türkiye'nin, İngiltere'nin Brexit sonrası hedef ticaret ortakları arasındaki 4 ülkeden birisi olduğunun altını çizdi.

Kooperatiflerin yaygınlaştırılması için yeni proje

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlarla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlatan Pekcan, bu kapsamda üniversitelerle, akademisyenlerle beraber sektör analizlerini tamamladıklarını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla esnafa, bir yıla kadar 200 bin liraya kadar yüzde 7, bir yılın üstündeki vadelerde yüzde 8 faizle kredi kullandırdıklarını anımsatan Pekcan, "Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS) diye bir yazılım programı hazırladık. Bu programla esnaflarımız kendileriyle ilgili her türlü işlemi mobil telefonlarından yapabilecek. Ekim sonu, kasım başı gibi deneme prototipini devreye alacağız. İnşallah yılbaşında tamamen devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Pekcan, ekim ayından itibaren 24 ilde 24 kooperatif kuruluşuyla kooperatiflerin yaygınlaştırılması, tanıtılmasıyla ilgili bir proje başlatacaklarını belirterek, kooperatif otobüslerinin illeri ziyaret ederek kooperatif kuruluşlarına destek vereceklerini kaydetti.

Pekcan, esnaflara yönelik tedarik ve dağıtım kooperatifinin kuruluşunun sözleşmelerini hazırladıklarına da işaret ederek, Kooperatif Yasa Taslağı'nı güncellemek için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

(AA)