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10 Eylül 2019 Salı 14:12:30 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 14:14:26

Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde solucan gübresi tesisi kuran Mehmet Emin Yavuzer, 1 milyon solucanla ayda 2 ton gübre üretiyor. Bu işe başladığı sırada kendisiyle dalga geçildiğini belirten Yavuzer, çiftçilerin artan taleplerine yetişmekte zorlandığını söyledi.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Yavuzer, Amerika´dan bir firma aracılığıyla getirdiği 100 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Yavuzer, şimdilerde 1 milyon solucanla devam ettiği işinde ürettiği gübrenin organik olduğunu, kanserojen madde bulundurmadığını ve üretimde verimliliği arttırdığı için çiftçilerin gözdesi haline geldiğini söyledi.

DALGA GEÇİYORLARDI

Solucan gübresini yetiştirmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve tesisi daha büyütmek için çalışmalara başladığını kaydeden Yavuzer, solucan gübresinin hem organik, hem de insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde barındırmadığını, bu sebeplerle üretiminin ve kullanımının rağbet gördüğünü dile getirdi. İşe başlarken ekonomik sıkıntılar yaşadığını, çevresinden borç para toplayarak başladığını söyleyen Yavuzer, "Çevremdeki herkes dalga geçiyordu. Şimdi bile bu durumla karşılaşabiliyorum. `Solucan ne ki; gübresi ne olsun´ diyorlardı. Çok fazla zorlukla karşılaştım" dedi.

AYDA 2 TON GÜBRE ÜRETİYOR

Solucanları bir komposto ile beslediğini belirten Yavuzer, "Solucanları beslemek için hazırladığımız bir komposto var. Bu kompostonun yüzde 70´i yanmış hayvan gübresi, yüzde 30´u da evsel attık dediğimiz bitki, meyve attıkları, çay posası, yumurta kabukları. Bunları karıştırıp veriyoruz. Bu şekilde besleyip gübre elde ediyoruz. Ortalama aylık 2 ton üzerinde gübre üretebiliyoruz. Talep çok, alan bir daha gelip alıyor. Kullanan insanlar da memnun kalıyor" diye konuştu.


Suruç´ta 2,5 yıldır bu işi yaptığını, kazandığı parayı tesisini büyütmek için harcadığını söyleyen Yavuzer, "Bu işi kıt kanaat büyütmeye çalışıyorum. Bu işe 100 bin solucanla başladım. Şu anda 1 milyonun üzerinde solucan var. İlk başladığımda Kayserili başka bir firma adına Amerika´dan solucanları getirdim. Başlarken 10 metrekarelik alanda 7-8 ay çalıştık. Elimize biraz para geçince de bu tesisi büyüttük. Şimdi bile eksiklerimiz var; makine, ışıklandırma gibi birçok eksiklik var. Kazandığımız parayı da buraya harcıyoruz" diye konuştu.

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