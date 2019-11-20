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20 Kasım 2019 Çarşamba 10:52:22 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:53:25

Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor?

Erman Ilıcak'ın hayatı merak ediliyor. Erman Ilıcak, 2018 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde 5. sırada yer aldı. Haberi gören vatandaşlar Erman Ilıcak hakkında araştırma yapmaya başladı. Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor? soruların yanıtı araştırılıyor. Erman Ilıcak hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte vergi rekortmeni Erman Ilıcak ile ilgili merak edilen bilgiler..

Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor? arama motorlarıdna yoğun olarak araştırılıyor. Erman Ilıcak, 2018 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde 5. sırada yer aldı. Haberi gören vatandaşlar Erman Ilıcak hakkında araştırma yapmaya başladı. Vergi rekormeni Erman Ilıcak ile ilgili merak edilen bilgiler haberimiz içeriisnde sıralanıyor.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak 1967 Malatya doğumlu. Hayatının ilk yılları babasının mesleği gereği Malatya-Ankara arasında geçti. İki kız kardeşi ve evin en büyük çocuğu olan Ilıcak liseyi TED kolejinde okudu. Üniversitede ise ne istediğine tam karar veremediği için gelişigüzel tercihlerinin sonucunda ODTÜ İnşaat Mühendisliği' ne yerleşti. Okul bitmeden, henüz 3. sınıftayken ENKA'nın patronu Şarık Tara ile tanıştı ve Enka'da staj yapma fırsatı buldu. Okulu bitirdikten sonra da Enka'nın şirket merkezi olan İstanbul' da çalışmaya başladı.

İlk büyük iş 1996' da geldi. 10 milyon dolarlık devlet ihalesine girdi ve aldı. Daha sonra işler çorap söküğü gibi gelmeye başladı. Uluslararası şirketlerin fabrikalarından Mega alışveriş merkezlerine kadar bütün işleri Rönesans aldı. Bu müthiş tempo 12.yılın sonunda Rönesans İnşaat' ı 2005 sonunda dünyanın en büyük şirketleri arasında 86.sıraya yükseltti.

ŞARIK TARA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

ODTÜ’deki üniversite yıllarında tanıştığı ENKA şirketinin sahibi Şarık Tara, Ilıcak’ın hayatının değişmesine önayak olmuş ve kendi şirketinin merkezinde iş imkanı tanımıştır.

90' lı yılların başında Ilıcak, Irak'taki şantiyelere gitmeyi düşünürken, savaş çıkması sebebiyle şirket onu Libya' ya yolladı. Orada 1.5 yıl çalıştı. Daha sonra şirketi Ilıcak' ı 1992 yılında Belarus'a yolladı. Burada Rusya pazarını iyice öğrenen Ilıcak, biriktirdiği 30 bin dolar sermayeyle 1994 yılı Ocak ayında “Rönesans” adlı şirketini kurdu. Kendi başına kurduğu için çıtayı düşük tutup 5-10 bin dolarlık ofis tamirat işlerine bile talip oldu. Şirket 1996 yılına kadar ufak tefek tamirat işleriyle yavaş yavaş büyüdü.

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