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27 Eylül 2019 Cuma 12:34:42 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 12:35:36

EPDK'den akaryakıt sektörüne 'balans ayarı'

EPDK Başkanı Yılmaz,"Dağıtım şirketleri ile bayiler arasında kar paylaşımına yönelik adeta bir balans ayarı yaptık. Bu tüketiciye de olumlu yansıyacak." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin en büyük piyasalarından akaryakıt piyasasındaki kar paylaşımının düzenlenmesi amacıyla, EPDK'nin son kurul toplantısında görüşülerek onaylanan "Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı"na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alınan kararla taraflar arasında haksızlığın önüne geçileceğini ve adaletin sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, hiçbir dağıtım şirketinin artık keyfi olarak bayinin karını azaltamayacağını, sözleşmede olmayan maliyetleri bayilere fatura edemeyeceğini kaydetti.

Söz konusu kararın avantajlarının kısa süre içinde tüketici tarafında da görüleceğine işaret eden Yılmaz, "Dağıtım şirketleri ile bayiler arasında kar paylaşımına yönelik adeta bir balans ayarı yaptık. Bu düzenlememiz sektörün üzerindeki yükleri hafifletecek ve gelişecek rekabet tüketiciye de olumlu yansıyacak." diye konuştu.

Düzenlemenin getirdikleri

Düzenlemeyle bayi ve dağıtıcı marjı toplamının nasıl hesaplanacağı belirlenirken, hesaplanan bu toplam marjın en az yüzde 55’i bayiye bırakılacak şekilde sözleşmeler imzalanacak.

Elektronik sistemlerle yapılan satışlarda toplam marjın, indirimli fiyat üzerinden hesaplanması hüküm altına alınırken, dağıtıcıların yükümlülüğünde olan maliyetler ürün fiyatı dışında herhangi bir ad altında kesilen ilave faturalarla bayilere yansıtılamayacak.

Öte yandan, dağıtıcılar tarafından bayilere sunulan hizmetler karşılığında kesilebilecek faturaların kapsamı, sözleşmelerde açıkça tanımlanacak ve sözleşmede yer almayan herhangi bir maliyet bayilere fatura edilemeyecek.

EPDK şikayetler üzerine harekete geçti

Kar marjı, bayinin bulunduğu il için ürün bazında dağıtıcı tarafından EPDK'ye bildirilen tavsiye fiyattan ya da tavan fiyattan, ilgili bayiye en yakın rafineri çıkış fiyatının çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Söz konusu marjın bayiler ve dağıtım şirketleri arasında paylaşımında ise, dağıtım şirketlerinin farklı isimler altında kesilen faturalarla, sözleşmelerdeki kay paylaşımı koşullarını değiştirdiği ve marj makasını makul seviyenin üzerine çıkardığına yönelik çok sayıda şikayetin ardından EPDK harekete geçti.

Temmuz ayında konuya ilişkin sıkıntıların giderilmesi adına taslak bir düzenlemeyi hazırlayarak görüşe açan kurum, kamuoyu ve sektörün görüşlerinin de alınması ile düzenlemeye son halini vererek hükme bağladı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

(AA)

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