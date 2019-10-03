EPDK promosyon sektörünü mutlu etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye’deki 81 il ve ilçede yer alan 15 bine akaryakıt istasyonundaki promosyon ürün dağıtımını serbest bırakması promosyon sektöründe olumlu karşılandı. EPDK’nın aldığı kararla istasyonlar, akaryakıt veya LPG alımında tüketicilere kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi ve buna benzer ürünleri hediye edilebilecek.

DR. ABDULLAH GÜRZ: SÜRÜCÜLERİMİZE ARAÇ KULLANIMINI KEYİFLİ HALE GETİRECEK KALİTELİ PROMOSYON ÜRÜNLERİ SUNACAĞIZ

EPDK’nın aldığı karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun promosyon kısıtlamasını kaldırması, bu alanda promosyon ürünü üreten ve satan üye esnafımızı oldukça heyecanlandırdı. Ancak Sektör olarak beklentimiz, kararın tüm promosyon ürünlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündeydi. Bu alanda da sürücülere; defterden kaleme, bloknottan çıkartmalara, anahtarlıktan oyuncaklara, şapkadan tişörte kadar geniş ürün yelpazesi sunulabilir. Yine de alınan karar küçük ölçekli yüzlerce kobimizin iş hacmine katkı sağlayacağı gibi istihdamı da artıracaktır. Promosyon çalışmalarına hemen başlıyoruz. Üye esnafımız, sürücülerimizi mutlu edecek ve araç kullanımını keyifli hale getirecek kaliteli promosyon ürünleri üretecektir. Yakın zamanda kampanya düzenleyecek Türkiye’deki 15 bine yakın istasyonda tüketiciler kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi ve buna benzer promosyonları kolaylıkla temin edebilecek.

TOBB’DAN SEKTÖRÜMÜZÜ TESCİL ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Üye firmaların yüzde yüz yerli sermaye ve yerli üretimle TM patentli ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini belirten PROMOTÜRK Başkanı Dr. Abdullah Gürz, "Promosyon çeşitliliği, üretimi ve kalitesi noktasında dünyada en iyiler arasındayız. Hatta rakiplerimizden Çin, Almanya ve Polonya'yı geride bırakabilecek kapasiteye de sahibiz. Dünyanın en yeni ve en ilgi çekici ürünlerini üye firmalarımız rahatlıkla üretebiliyor. PROMOTÜRK olarak ekonomiye can veren, istihdama doğrudan katkı sağlayan sektörümüze devlet büyüklerimizin, ilgili yönetici ve başkanlarımızın daha çok desteğini bekliyoruz. Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan promosyon üreten, satan firmalarımızı “Sektör” olarak ilan etmesini bekliyoruz” dedi.

DÜNYANIN PROMOSYON ÜRÜNÜ PROMexpo FUARINDA

PROMOTÜRK, 9-12 Ekim tarihinde CNR Fuarcılık işbirliği ile hayata geçireceği promosyon sektörünün en büyük uluslararası fuarı PROMexpo‘yu düzenleyecek. PROMOTÜRK, fuarda binlerce yeni teknolojik promosyon ürününün yanı sıra akaryakıt istasyonlarına yönelik promosyon ürünlerini de üye firmalarıyla tüketicilerin beğenisine sunacak.