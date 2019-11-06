EPDK Başkanı Yılmaz: Doğal gaz sektöründeki malzemenin yüzde 95'inden fazlası yerli üretim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de artık tüm illere doğal gaz verilebildiğini, dağıtım şirketlerinin başarılı yatırımlarıyla yıl sonuna kadar 550'ye yakın ilçenin de doğal gaz konforuna kavuşacağını ifade etti.

Doğal gazın sanayide ve konutta tüketiminin artmasıyla ithalat tarafında da artış yaşanabildiğini dile getiren Yılmaz, yüksek oranda ithal olan bu ürünü yalnızca cari açık olarak görmediklerini, aynı zamanda yeni ve yerli üretim alanlarıyla istihdam oluşturmada önemli bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına yılda 1 milyona yakın kombi ihraç ettiğini belirten Yılmaz, "Doğal gazı ithal ediyoruz. Bunun bazı maliyetleri var ama artılarını da unutmamamız lazım. Bugün doğal gaz sektöründe kullanılan malzemenin yüzde 95'inden fazlasını yerli olarak üretebiliyoruz. İthal malzemenin başka bir katma değer oluşturmasına en iyi örneklerden birine doğal gaz sektörümüzde şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazdaki durumun benzerinin yenilenebilir enerji sektörü için de oluşmaya başladığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güneş panellerindeki hücreleri üreten birçok firmamız var. Üreticilerimiz, Avrupa'nın 7 ülkesine ihracat yapıyor. Yenilenebilir ve yerli kaynaklardan yüzde 65'lere varan bir üretimimiz oldu. Gelecekte yenilenebilir enerji üretimi için kullanılacak türbin gibi teçhizatların da üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek. Bununla ilgili bakanlığımızın yaptığı projelerde teknolojiye ilişkin yatırımların öncelik alması bunun göstergesidir. Diğer konvansiyonel enerji üretim kaynaklarını da hafife almıyoruz. Bu alanlardaki yatırımlar da sistemimizin içinde duracak."

İngiltere elektrikte deniz üstü RES'lere yatırım yapıyor



Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin de Birleşik Krallık'ın Avrupa'da Türk yatırımcıların ilk tercihi olduğunu, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ise 2'inci sırada yer aldığını ifade etti.

İkili ticaret hacminin geçen sene yıllık 17 milyar pound seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Janvrin, "Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımı da halen çok güçlü. Vodafone, HSBC gibi Türkiye'deki önemli yatırımcılar İngiltere'den geliyor. Enerji sektöründe hali hazırda güçlü bir ilişkimiz var. BP Türkiye'de yaklaşık 107 yıldır aktif durumda. Shell ve Rolls-Royce herkesin tanıdığı firmalar." dedi.

Janvrin, İngiltere ve Türkiye iş birliğini geliştirmeye, Türkiye'nin enerji konusunda dıştan bağımsızlığını desteklemeye ve teknoloji konusunda katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

İngiltere'nin, son dönemde deniz üstü rüzgar santrallerine (RES) yaptığı yatırımlar sayesinde kurulu güç bakımından dünyadaki en büyük deniz üstü RES gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Janvrin, "İngiltere'de üretilen elektriğin 3'te 1'i 2030 yılı itibarıyla deniz aşırı rüzgar tesislerinden gelecek." diye konuştu.

Mustafa Elitaş: Güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da yaptığı konuşmada,rüzgar ve güneş enerjisi ile ilgili TBMM'den birçok teşvik yasasını geçirdiklerini hatırlattı.

Dünyada yenilenebilir enerji üretiminde üst düzey teknolojilerin kullanılmaya başlandığını anlatan Elitaş, "Denizlerin üzerinde bulunan bir türbinden 10 megavatlık enerji üretebiliyor ve bu noktada Türkiye'nin de güvenilir ve yerli enerji teknolojilere ayak uydurması gerekiyor. Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Elitaş, daha güvenilir ve ucuz olan çatı tipi enerji üretiminde teşvikin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "İngiltere gibi günde ancak 1-2 saat güneşten faydalanabilen ülkelerde ev tipi güneş enerjisi üretimleri teşvik ediliyor. Türkiye'nin de çatı tipi güneş enerjisi üretimini teşvik etmesi konusunda yıllık ortalama 4 kilovatlık bir hedef koyması, yerli enerji üretiminde son derece önemli olacaktır." diye konuştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta da Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarının giderek arttığına işaret ederek, "Türkiye enerji alanında 3 kat büyüdü ve fosil kaynaklardan elde edilen enerji azaldı." dedi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin artmasıyla insan sağlığına yönelik ve çevresel sorunların çözümü için ciddi adımlar atıldığını ifade eden Balta, "Dünyada fosil kaynaklardan elde edilen enerji ortalaması yüzde 38, Türkiye ise yüzde 38'in altında. Güneşten elde edilen enerjide ise dünya ortalaması yüzde 1,37, bu rakam Türkiye'de 2,56. Bu oranlara bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ülkemizde diğer dünya ülkelerine kıyasla hızla artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Murat Kalsın: Enerji dünya siyasetini ve küresel güç dağılımını belirleyen bir kaynak



Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da enerjinin dünya siyasetini ve küresel güç dağılımını belirleyen bir kaynak olduğunu söyledi.

Enerjinin dünyada bir "silah" olarak kullanılabileceğine işaret eden Kalsın, birçok ülkenin bu gücü bir baskı unsuru olarak kullandığını kaydetti.

Kalsın, Türkiye'nin 17 yılda ekonomik gelişmesiyle enerji piyasasının da geliştiğine dikkati çekerek, "Bu dönemde hükümetimiz önemli reformlara imza attı ve özel sektörün piyasaya girmesini teşvik ederek rekabetçi bir piyasa oluşturdu. Türkiye'de hala kişi başına tüketilen elektrik miktarı 3 bin 698 kilovatsaat düzeyinde Avrupa'da bu rakam 6 bin 500 kilovatsaat. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme hedefine ulaşmak için kişi başı elektrik tüketimimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin Avrupa’da ilk 5 ülke arasına girdiğini dile getiren Kalsın, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği özellikle Türkiye gibi enerji kaynakları kısıtlı ülkeler için önemli. Enerji ithalatımızda 45 milyar doları aşıyor. Yüzde 1 enerji verimliliği sağlanması bile ülkemizin hazinesi için önemli. Bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplenilen ulusal enerji verimliliği eylem planı 2017-23 belgesi önem arz ediyor. Bu plan ülkemizin kaynaklarını daha efektif kullanmamızı sağlayacak. Bu eylem planı çerçevesinde 10,9 milyar dolarlık yatırım yaparak 30,2 milyar dolarlık verimlik elde edeceğiz. Yani 1 birime karşı 3 birim karlılık elde edebileceğiz."

EIF Uluslararası Enerji Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek de kongre kapsamında enerji ve verimliliğe ilişkin birçok görüşmenin gerçekleştirileceğini belirtti.

Kongrede İngiltere, Ukrayna, Gana, Bosna Hersek ve Norveç gibi ülkelerin temsilcilerinin toplantılar gerçekleştireceğini ifade eden Dilek, yabancı ve yerli firmaların buluşacağı görüşmelerden önemli sonuçların alınacağını söyledi.

Dilek, enerjide mevcut durumun yanı sıra gelecek teknolojilerinin konuşulacağı etkinlikte, elektrikli araçlar ve enerji depolama konularının da ele alınacağını kaydetti.

(AA)