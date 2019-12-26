26 Aralık 2019 Perşembe 20:34:23 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 20:36:13
EPDK Başkan Yılmaz açıkladı! 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yok
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı..
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- EPDK Başkan Yılmaz açıkladı! 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yok
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