Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödemesi yapılıyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 5, görevdeki memur ve emeklilerinin de yüzde 6 temmuz zammı alacağı belirlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlarla evde bakım parası alanların da aylıkları zamlandı. Peki, Engelli maaşı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler..

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40 - 69 arası engelli olan kişilerse eğer temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldılarsa ağustosta maaş farkıyla birlikte ellerine geçen tutar 538 TL olacak. Ayrıca evde bakım parası da temmuz zamıyla birlikte 1.384 TL olarak ödenecek. Dolayısıyla evde bakım parasına 78.62 TL zam yapılmış oldu.

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, NASIL ALINIR?

Engelli bakım aylığı ödemesi almak isteyenlere hane içerisinde yaşayan kişilerin sayılarına göre bakılmaktadır ve kişi başına düşen gelir miktarı kapsamında 2022 sayılı kanunun 1. maddesine göre ödeme tutarı hesaplanır ve ilgili banka hesabına yatırılmaktadır.

Türkiye'de 2022 engelli bakım aylığı ödemesi 3 ayda bir ödenmnektedir ve pek çok engelli kişi bu haktan yararlanabileceğini bilmez ve başvuru yapamaz. Ancak ödemeler yüzde 40 oranında (en az) engeli olanlara ödenmektedir. Bu ödemelerden faydalanamayanlar, bilmeyenler veya yeni öğrenenler kendilerine en yakın SGK il müdürlüğüne giderek yardım talep edebilirler.

2022 engelli maaşı ödemeleri ise PTT şubeleri tarafından verilmektedir.

2022 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

2022 engelli bakım aylığı ödemeleri ise vatandaşların ödeme tarihlerinde yoğun yığılmalar karşısında mağdur olmaması adına;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Olarak ödemeler yapılacaktır ve PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk ve ödemeleri almak için yığılma mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanarak bu düzenleme yapılmaktadır.

ENGELLİ BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTI VE BELGELERİ NELER?

a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.