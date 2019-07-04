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04 Temmuz 2019 11:15 | Perşembe

Enflasyona endeksli konut kredisi ne kadar? Güncel konut kredisi oranları

Enflasyona endeksli konut kredisi ne kadar? Güncel konut kredisi oranları nasıl? soruları tüm konut kredisi kullanmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Vatandaşlar konut kredisi faizlerini güncel olarak takip ediyorlar. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber bu sabah geldi. Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası’nın devreye soktuğu enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan oldu. Faiz oranı 1.75’ten 1.50’ye kadar düştü. Güncel konut kredisi oranları haberimizin detaylarında yer alıyor.

Enflasyona endeksli konut kredisi ne kadar? merak ediliyor. Güncel konut kredisi oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor.  Geçtiğimiz ay uygulamaya alınan yeni kredi enstrümanı 'enflasyona endeksli konut kredisi' ile birlikte konut kredisi kullanacak olanlara müjdeli haber geldi. Konut kredisi faiz oranı 1.75’ten 1.50’ye indi. Bu ay açıklanan verilerle yıllık enflasyon 18.71'den 15.72 seviyesine gerileyince enflasyon endeksli olarak yaratılan yeni üründe faiz oranı direkt olarak 25 puan aşağı indi. Enflasyona endeksli konut kredisi oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ NE KADAR? 
İlk olarak Ziraat Bankası tarafından 17 Haziran'da uygulamaya alınan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları banka tarafından yeni kullandırımlar için 1.75'ten 1.50'ye kadar indirildi.  Haziran ayında kullandırılan konut kredileri için aylık yüzde 1.75 faiz oranı uygulandı, yeni açıklanna enflasyon oranlarına göre yeni kullandırılacak olan konut kredileri için aylık yüzde 1.50 oranından kullandırım yapılacak. 

GÜNCEL KONUT KREDİSİ ORANLARI 
120 ay vadeli 150.000 TL kredi kullanmak isteyen bir vatandaş hali hazırda sabit faizli olarak aylık 1.65 oranından kredi kullanabiliyorken, enflasyona endeksli konut kredisi kullanması durumunda mevcut enflasyon verilerine göre aylık yüzde 1.50 oranında kredi kullanabilecek. 

Örneğin bugün kullanılan 150.000 TL tutarlı 120 ay vadeli konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı 345.476 TL olurken, yine bugün kullanılan enflasyona endeksli konut kredisi için enflasyonun altı ay sonra yüzde 9'a düşmesi projeksiyonu altında toplam geri ödeme tutarı 256.705 TL oluyor.

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ NEDİR NASIL KULLANILIR? 
- Satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.

- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.

- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

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