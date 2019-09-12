Enflasyon yıl sonu tek hane! Faizde ikinci indirim yolda

Beklenti 300 baz puan

Yabancı ekonomistler, TCMB’nin bu haftaki toplantısında, politika faizini 250 - 300 baz puan düşürerek yüzde 19.75’ten yüzde 16.75’e çekebileceği öngörüsünde bulundu. TCMB’nin TL’deki istikrar ve enflasyondaki düşüşten dolayı genişlemeci para politikası uygulayabileceğini aktaran Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay düşüş kaydedebileceğini dile getirdi. Rendell, manşet enflasyonun eylül veya ekim aylarında tek haneleri görebileceğini söyledi.