Enflasyon yıl sonu tek hane! Faizde ikinci indirim yolda
Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekmişti. Şimdi gözler, Merkez’in bu hafta gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.
Beklenti 300 baz puan
Yabancı ekonomistler, TCMB’nin bu haftaki toplantısında, politika faizini 250 - 300 baz puan düşürerek yüzde 19.75’ten yüzde 16.75’e çekebileceği öngörüsünde bulundu. TCMB’nin TL’deki istikrar ve enflasyondaki düşüşten dolayı genişlemeci para politikası uygulayabileceğini aktaran Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay düşüş kaydedebileceğini dile getirdi. Rendell, manşet enflasyonun eylül veya ekim aylarında tek haneleri görebileceğini söyledi.
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