Enflasyon sonrası gözler Dolar'da...

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.

Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.

Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.