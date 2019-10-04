04 Ekim 2019 Cuma 08:06:15 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 08:06:53
Enflasyon sonrası gözler Dolar'da...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 4 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.
Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.
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