Enflasyon Raporu yarın Ankara'da açıklanacak

  • Bist 100
    119689
  • Dolar
    5,9661
  • Euro
    6,5655
  • Altın
    300,5850
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yüzde 99 engelli zafer Yüzde 99 engelli zafer
Şans diye bir şey var mı? Şans diye bir şey var mı?
Börek yerine uyuşturucu imal etti Börek yerine uyuşturucu imal etti
Face'teki parmak izi yakalattı Face'teki parmak izi yakalattı
Deniz Akkaya kavgadan bıktı  Deniz Akkaya kavgadan bıktı 
Aslıhan Karalar'ın tüm hayatı Kuruluş Osman Aslıhan Karalar'ın tüm hayatı Kuruluş Osman
Pelin Karahan: Çocuklarım her şeye sahip olmasın Pelin Karahan: Çocuklarım her şeye sahip olmasın
Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı
Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor
Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım Emel Yıldırım'dan şaşırtan itiraf: Ben de estetik kurbanıyım
Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli Gizem Karaca: İmitasyon kürküm bin kat değerli
Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
Jose Sosa'dan et ziyafeti Jose Sosa'dan et ziyafeti
Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı Melis Fis'ten 2 milyonluk başarı
Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor
Burcu Kara tiyatroyla dönüyor Burcu Kara tiyatroyla dönüyor
Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş
Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı Beşiktaş, Oğuzhan'ı resmen açıkladı
Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun
Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak Selami Şahin repertuvarıyla şaşırtacak
Murathan Mungan için mikrofon başındalar Murathan Mungan için mikrofon başındalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Balık romatizma ağrısını önlüyor Balık romatizma ağrısını önlüyor
Kediyi yerden yere vurmuştu... İfadesi ortaya çıktı Kediyi yerden yere vurmuştu... İfadesi ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:15:27 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:16:34

Enflasyon Raporu yarın Ankara'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin ilk Enflasyon Raporu'nu yarın Ankara'da açıklayacak.

TCMB, 2020'nin ilk Enflasyon Raporu'nu yarın Ankara'da açıklayacak.

"Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Enflasyon Raporu açıklanıyor. Bu yılki takvime göre, 30 Nisan, 29 Temmuz ve 28 Ekim'de Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

"Enflasyon Raporu 2019-IV" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 5,1 ila yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ