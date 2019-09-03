Enflasyon rakamları açıklandı... 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’den ilk yorum: “Yüzümüz gülüyor”

TM Dijital Haber Merkezi

Enflasyon rakamlarının ağustos verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01’e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45’e geriledi. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, rakamların açıklandığı dakikalarda canlı yayında yaptığı ilk değerlendirmede, “Yüzümüz gülüyor.” yorumunda bulundu.

“VATANDAŞIN GEÇİM DERDİ OLAN KALEMLER SEVİNDİRDİ”

Kurların uzun süreden beri istikrarlı olmasına dikkat çeken Özdemir, petrol fiyatlarında küresel dengelenmenin enflasyona olumlu yansıdığını söyledi. Aylık enflasyonun yüzde 1’in altına gelmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Özdemir, “Eylül ayında yıllık TÜFE’yi 9,5’te görebiliriz.” dedi. Gelen enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın elini rahatlatacağını söyleyen Özdemir, 2019 sonu için yüzde 13 civarında enflasyon tahmininde bulundu.





“ÜFE TABLOSU DAHA GÜZEL OLDU”

Enflasyonun düşmesinin faizlerin düşmesini getireceğini belirten Özdemir, bunun hem yatırım tarafını hem piyasaları olumlu etkilediğini söyledi. ÜFE’nin yüzde 21’den yüzde 13,45’e geldiğini söyleyen Özdemir, geçtiğimiz yıl ÜFE’nin TÜFE’den daha yüksek olduğu dönemde enflasyonda bir baskı unsuru olduğunu söyledi. Üretici fiyatları artışında yaşanan gerilemenin TÜFE tarafında gerilemeyi desteklediğine dikkat çeken Özdemir, rakamların üretici maliyetlerinde iyileşmeyi gösterdiğini ifade etti.