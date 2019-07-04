Enflasyon hızla düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, haziran ayı enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu söyledi. Albayrak, yaşanan pozitif gelişmelerin ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.

Önce tek haneye inecek

Enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğine vurgu yapan Bakan Albayrak, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Dengelenme sürecinin pozitif katkısıyla, enflasyonda Temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Beklentilerin altında

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0.03, Yİ-ÜFE yüzde 0.09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 18.71’den 15.72’ye, yıllık üretici fiyat endeksi yüzde 28.71’den 25.04’e geriledi. Mayısta yüzde 15.87 olan çekirdek enflasyon haziranda yüzde 14.86’ya düştü. Finans temsilcileri ve ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0.08 olmuştu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 15.25 olarak belirlenmişti. Haziran ayında, TÜFE piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2.99 puan azalarak son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Zam şampiyonu limon

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Limon yüzde 35.72'lik fiyat artışıyla haziran ayının zam şampiyonu oldu. Fiyat artışında limonu, yüzde 34.9’la, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15.8’le şehirlerarası otobüs ücreti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44.97’yle domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32.67’yle patates, yüzde 29.36’yla patlıcan, yüzde 20.67’yle dolmalık biber, yüzde 17.05’le taze fasulye, yüzde 16. 8’le yumurta ve yüzde 12.73’le oyun konsolu izledi.