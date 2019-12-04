"Enflasyon hedefin altında kalacak"

Geçtiğimiz yıl ağustosta gerçekleştirilen kur saldırısının ardından yüzde 24’lere yükselen enflasyon, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde eylülde tek haneye, yüzde 9.26’ya kadar gerilemişti. Düşüş, ekimde de sürdü. Yıllık TÜFE, yüzde 8.55’e geriledi. Kasım ayı enflasyonu ise dün açıklandı. Kasımda TÜFE, aylık bazda yüzde 0.38 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükseliş olduğunu söyledi.

AZALAN İTHALAT ETKİLİ OLDU

Albayrak, “Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.”

YÜZDE 5'İN ALTINA İNECEK

Son açıklanan 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda da, enflasyon en önemli mücadele alanlarının başında geldi. Yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi programın temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için ise yüzde 4,9 olması öngörülüyor.

EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 5.56 ZAM

SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz - kasım enflasyonu, yüzde 5.56 çıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketindeki tahminine göre 6 aylık enflasyon ve SSK ile Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 6.82 olacak.

ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste yaşandı. Fiyat artışında domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında; yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.