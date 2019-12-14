Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2020 yılına az bir süre kala milyonlarca vatandaşın gözünü, sendika başkanları ve Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında devam eden zam görüşmelerine dikti. Peki, Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, "Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek." açıklamasında bulundu. İşte haberimizin ayrıntıları...
2020 yılı zam oranları sendika başkanları ve Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında devam ediyor. Peki, 2020 yılı memur zammı ne kadar olacak? Konu ile ilgili açıklamalar yapan Dr. Okan Güray Bülbül 2020 mmur zamlarıyla ilgili önemli ayrıntılar verdi.
“ZAM ORANI TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE OLACAK”
Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar.” Dedi
“ZAM ORANI YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞECEK”
Memur maaşlarına enflasyon farkının da ekleneceğini sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle devam etti:
“Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşecek. “
(Akşam)
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- Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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