Enerjiye yerli doping

Türkiye yerli ve milli enerji alanında yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’de son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Böylelikle elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik atılan adımlar, ithal enerji payını azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2019’un ilk 7 ayında yüzde 66 seviyelerine yükseldi ve yaklaşık 1,4 milyar dolarlık enerji ürünü ithalatının önüne geçtik” dedi.

İHRACAT %22 ARTTI

yerli ve yenilenebilir enerjide gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Dönmez, 2018’de yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin yüzde 50 bandında kapatıldığını anımsattı. Dönmez, şunları söyledi: “2019’un ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 66 seviyelerine yükseldi ve yaklaşık 1,4 milyar dolarlık enerji ürünü ithalatının önüne geçtik. Ülkemizin elektrik ithalatını yaklaşık yüzde 24, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payını ise yüzde 15,4 azalttık. Bu açığı ise yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını yaklaşık yüzde 45, yerli kaynakların payını ise yüzde 30 oranında artırarak kapatmış olduk. Yine 2019’un ilk 7 ayındaki elektrik ihracatımızı da yaklaşık yüzde 22 artırdık.”

DOĞALGAZI DEPODAN KULLANACAĞIZ

Bakan Dönmez, enerjide arz güvenliği ve vatandaşa kesintisiz arz anlayışıyla, teknolojinin son imkanlarını Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek, dünyada tuz yapılarında yapımı devam eden doğalgaz depolama projelerinin en büyüğü olan, “Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi”nin temelinin yakın zamanda atıldığını anımsattı. Dönmez, “Bugün 3,5 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitemizi LNG ve FSRU tesislerimizin de katkısıyla 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkaracağız. Böylece, 2023’teki ihtiyacımızın yüzde 20’sini depolarımızdan karşılıyor hale gelmiş olacağız” dedi.