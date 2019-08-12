Enerjiye yerli doping

Türkiye yerli ve milli enerji alanında yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'de son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Böylelikle elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik atılan adımlar, ithal enerji payını azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor.

YENİLENEBİLİR PAYI ARTTI



Rüzgar enerjisinden güneş enerjisine, HES projelerinden YEKA projelerine, denizlerde ve karada yapılan sondaj çalışmalarına kadar her alanda hayata geçirilen yatırımlar, pozitif etkisini göstermeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66.22 olarak kayıtlara geçti.

16 MİLYON DOLAR KASADA KALDI



Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 30 milyon 167 bin dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 55.1 azalışla 13 milyon 531 bin dolara geriledi. Böylece, 16 milyon 636 bin dolar yurtta kaldı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 780 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise söz konusu 5 ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 57,4 azalarak 332 milyon 119 bin kilovatsaate geriledi.