Enerjide yerli atak

Türkiye, yerli ve milli enerji alanında yaptığı yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin payı da her geçen gün artıyor. Böylelikle elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik atılan adımlar, ithal enerji payını azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor.

ÇOK YÖNLÜ YATIRIM

Rüzgar enerjisinden güneş enerjisine, HES projelerinden YEKA projelerine, denizlerde ve karada yapılan sondaj çalışmalarından termik santrallara kadar her alanda hayata geçirilen yatırımlar, pozitif etkisini göstermeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yılın yarısında işletmeye giren santralların kurulu gücü 926 megavat oldu. Elektrikte devreye alınan santrallardan kurulu gücü bu yıl ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96.54 artışla yaklaşık 1820 megavata çıktı. Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-haziran aylarında 170.4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 1408 megavata ulaştı.

YENİLENEBİLİR DOPİNGİ

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 121.6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallarından, 204.9 megavatı rüzgar enerjisi santrallarından, 85,3 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallarından oluştu. Ayrıca, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.77 artarak 90 bin 421 megavata ulaştı. Geçen yıl haziranda kurulu güç, 87 bin 139 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

İTHALAT AZALDI

Yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66.22 olarak hesaplandı. 2019’un ilk yarısında 989 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ithal edilirken, geçen yılın ilk yarısında bu rakam bir milyar 233 milyon 246 bin kilovatsaat olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'ye yakın azalmış oldu. Elektrik ihracatında ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde bir milyar 614 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Geçen sene bu rakam bir milyar 368 milyon 746 bin kilovatsaat olmuştu.