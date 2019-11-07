Enerjide kamulaştırma kararı

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Adıyaman ilindeki petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bozhuyük-13 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan 2 parseldeki 4 bin 927 metrekarelik ve 7 bin 784 metrekarelik iki saha ile Adana ilindeki Dedepınar-1 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan parseldeki 16 bin 767 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

(AA)