Enerjide çifte rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018’de günlük yurtiçi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti. “Bağımsız enerji güçlü Türkiye” anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, “Milli kuruluşumuz TPAO, yurtiçi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı” ifadesini kullandı. Öte yandan, pazar günü Türkiye’de toplam 699 bin 610 megavatsaatlik elektrik üretimi yapıldı. İthal kömür ve linyit santrallerinden sonra en fazla elektrik üretimi rüzgar santrallerinde gerçekleşti. Dün, ithal kömür santrallarında 157 bin 857 megavatsaat, linyit santrallarında ise 144 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.