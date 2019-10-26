Enerji Verimliliği Portalı yıl sonunda devreye girecek

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı Cihan Karamık, enerji verimliliği sektöründeki paydaşları bir araya getirmek istediklerini belirterek, "Yürüttüğümüz 60 bin avro bütçeli AB projesinin bir bileşeni olarak Enerji Verimliliği Portalı'nı (EVP) yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karamık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjide verimlilik potansiyelini açığa çıkarmak istediklerini belirterek, bu potansiyelin sanayide yüzde 20-30, binalarda yüzde 40-50 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliğinin danışman şirketler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sigorta, finans sektörü gibi çok paydaşlı bir konu olduğunu anlatan Karamık, paydaşların iletişimini kolaylaştırmak için bu yılın başında EVP projesine başladıklarını anlattı.

Karamık, 60 bin avro bütçeli AB projesinin bir bileşeni olarak Enerji Verimliliği Portalı'nı yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, projenin Avrupa Birliği tarafından 500 başvuru arasından seçilen 38 projeden biri olduğunu söyledi.

Enerji verimliliği sektöründeki paydaşları bir araya getirmek ve ortak bir veritabanı oluşturmak üzere bir internet sitesi kurduklarını aktaran Karamık, "Enerji verimliliği sektöründeki firmaların enerji tüketimleriyle ilgili veri sağladıkları ve verilerin istatistiklere dönüştüğü bir platform hayal ettik. Bu platform sayesinde işletmeler, kendi verilerini benzer diğer işletmelerle kıyaslayabilecek ve hedef belirleyebilecek." diye konuştu.

"Enerji verimliliğinde olumlu adımlar atılıyor"



Türkiye'de enerji verimliliği konusunda son zamanlarda olumlu adımlar atıldığını dile getiren Karamık, kamu binalarında tüketilen enerji miktarını yüzde 15 azaltmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin ve bu doğrultuda azami tasarrufun sağlanması amacıyla yayımlanan rehberin önemli olduğunu bildirdi.

Karamık, enerji tasarrufuyla enerji verimliliğinin farklı konular olduğuna işaret ederek, performans, konfor ve kaliteden taviz vermeden verimlilik sağlamak gerektiğini aktardı.

Avrupa'da verimliliğin yeni teknolojileri devreye sokarak gerçekleştirildiğini belirten Karamık, "Amacımız daha az enerji tüketen araçlarla bu ihtiyacı sağlamak. Kamu binalarında verimlilik hedeflerimizi gerçekleştirirken kontrol ve otomasyon teknolojilerinin hayatımıza girmesi kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanlığının yayımladığı rehberde, soğutma ve ısıtma yüklerini azaltmaya yönelik çok önemli maddeler var." ifadelerini kullandı.

"Bu proje başka projelere de örnek olmalı"



EYODER Başkan Yardımcısı Sermin Onaygil ise ülkelerin enerji verimliliği değerlerinin enerji yoğunluklarıyla ölçüldüğünü ve Türkiye'nin enerji yoğunluğunun 0.12 birim değerinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, bu değerle dünya ortalamasına göre iyi bir konumda olduğuna işaret eden Onaygil, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin ulaştığı 0.08 değeri bizim hedefimiz olmalı. Biz iyiye giderken diğer taraf da kendini geliştiriyor. Bu sebeple aradaki farkı en hızlı kapatacak teknolojilerle yola devam etmeliyiz. Bu konuda teknolojiler geliştirecek ve o teknolojilere hakim olacak araştırma mekanizmaları kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Onaygil, enerji verimliliğini sağlayacak altyapı sistemini oluşturmak ve bu altyapıya göre teknoloji geliştirmek gerektiğini vurgulayarak, "Enerji verimliliği çalışmaları finansal boyutlu bir piyasadır. Çok boyutlu uygulamalar gerektirir. Kurduğunuz araştırma mekanizmalarıyla iş kaynağı, rekabet ve teknolojiyi yönlendirmelisiniz. Umarım bu proje başka projelere de önayak olur." diye konuştu.

(AA)