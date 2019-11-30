Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa yolculuğu başlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu proje ülkeler arasında köprüler yapacak. Daha büyük anlaşmalara yol açacak. İştirak eden ülkeler birlikte uzun yıllar çalışacak ve bunun faydasını bölüşecektir. Bu proje işbirliği, istikrar, uzun müddetli anlaşma getirecek. Sadece enerji projesi gibi bakılacak bir proje değildir. Aziz kardeşim Başkan Erdoğan ile açılışını yaptığımız demiryolu vasıtasıyla, Afganistan, Çin yükleri taşınıyor. Bu projeler hep işbirliği sağlamakta. Elektrik projeleriyle de enerjimizi gönderiyoruz.

TÜRKİYE DÜNYADA BİR GÜÇ MERKEZİ OLMUŞTUR

Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösteriyor ve arttırıyor. Türkiye Azerbaycan kardeşliği günden güne perçinleniyor. Bugün Türkiye kendi bölgesinde değil dünyada güç merkezidir. Ve herkes unutmamalıdır ki bugün Türkiye'ye dünya ülkelerinin birçoğu borçludur. Tarih gösteriyor ki liderin rolü çok önemlidir. Bugün Türkiye işte lideriyle istikrarı ve gücü sağlayabilmektedir. Biz buna sevinmekteyiz çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği...

BAKAN DÖNMEZ: HERKESE DOKUNACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in konuşmasından notlar şu şekilde;

Hazar'ın derinliklerinden gelen zenginlik Anadolu'nun dört bir köşesinde herkese dokunacak. Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza devrediyoruz. İlk etapta 16, sonrasında 31 milyar metreküp gaz sağlanacak. Ortak amaç için hareket eden bütün ülkeler kazandı.TANAP Avrupa Gaz bağlantısının ülkelerimize hayırlı olmasını temenni eder.

TANAP 20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.