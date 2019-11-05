Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.

Bakan Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." açıklamasını yaptı.

(AA)