Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açacağız." dedi.

(AA)