15 Kasım 2019 Cuma 17:05:25 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 17:06:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açacağız." dedi.
(AA)
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