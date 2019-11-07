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07 Kasım 2019 Perşembe 15:36:15 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:37:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan: Enerji talebindeki artış devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, "Bakanlık tarafından yapılan tahminlere göre, enerji talebindeki artış devam edecek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, Türkiye'nin yükselen ekonomisini beslemek için enerji depolama alanının önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Enerjinin, yaşam kalitesini artıran, ekonomik ve sosyal kalkınmayı mümkün kılan birçok hizmetin temel bir bileşeni olduğunu dile getiren Tancan, güvenli, yeterli, ekonomik ve güvenilir enerji arzının Türkiye'nin kalkınması için gerekli bir ön koşul olduğunu ifade etti. 

Tancan, Türkiye'nin son 10 yılda yıllık yaklaşık yüzde 6 ekonomik büyüme ile söz konusu gelişimi istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji talebinin de ekonomik büyüme ve nüfus artışına paralel olarak aynı oranda büyüdüğüne işaret eden Tancan, "Bakanlık tarafından yapılan tahminlere göre, enerji talebindeki artış devam edecek. Ekonomik gelişmelere bakarak, talebi etkileyecek diğer gelişmeleri dikkate alarak 20 yıllık talep projeksiyonu yapıyoruz." diye konuştu.

"Enerjide yeni teknolojiler yeni fırsatlar sunuyor"

Tancan, enerji depolama gibi arz güvenliğine destek sağlayan teknolojilerin, yerli ve yenilenebilir kapasitesini sonuna kadar kullanmak isteyen Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu aktardı.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla, elektrik depolama sayesinde frekans kontrolünden kesintili üretim kaynaklarının kesintisiz hale getirilmesine, talep tarafı yönetiminden gerilim desteğine kadar bir çok alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Tancan, "Bakanlığımız 2017-2027 döneminde 10 bin megavat rüzgar ve güneş kurulu gücünü elektrik sistemine kazandırmaya yönelik çalışıyor. Yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde depolanması ve ihtiyacı karşılayacak en uygun dönüşümlerin geliştirilmesi, ilerleyen yıllarda ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte depolama kapasiteleri

Tancan, küresel enerji depolama veri tabanı bilgilerini de paylaştı.

Mevcut durumda pompaj depolamalı hidroelektrik santraller (HES) dahil elektrik depolama kapasitesinin 187,8 gigavata ulaştığını aktaran Tancan, "Pompaj HES harici depolama kapasitesi ise 6,6 gigavat seviyesindedir." dedi.

Tancan, 11. Kalkınma Planı'nda da pompaj depolama HES’ler dahil olmak üzere enerji depolama sistemlerinin tesis edilmesine yönelik hedeflerinin belirlendiğini hatırlattı.

(AA)

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