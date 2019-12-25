Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak'tan itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak." dedi.

YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Dönmez yerli otomobille ilgili olarak, "Özellikle bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte, depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşecek. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.