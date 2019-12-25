Enerji belgesinde son gün fırsatçılığı

Kapı kapı gezip broşür dağıtan bazı fırsatçılar, ‘1 Ocak’tan sonra belge alınamayacak’ yalanıyla vatandaşı fahiş fiyatlara zorluyor.

Türkiye’deki 9 milyon binanın yıl sonuna kadar ‘Enerji Kimlik Belgesi’ (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina bu belgeyi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

’İNDİRİMLİ TEKLİF’

‘Alım satım’ şartı için son haftaya girilmesi, firmaları da harekete geçirdi. Birçok firma, binalara broşür dağıtarak hem ‘alım satım son tarihini’ son başvuru tarihiymiş gibi yansıtıyor hem de ‘indirimli’ olduğunu iddia ettikleri fiyatlar sunuyor. Ancak fiyatları birkaç firmayla karşılaştırın, son günlere girilmesini fırsat bilenler yüksek fiyat verebilir. Ayrıca firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili olup olmadığını öğrenin.

7 KATEGORİSİ VAR

Enerji Kimlik Belgesi ile binalar A’dan G’ye kadar sınıflandırılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

DAİRE BAŞI 50 LİRA

Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat; binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) paylaştığı rakamlara göre, konut binalarında belge almanın maliyeti, daire başına 50-100 lira arasında değişiyor. Ticari yapılarda ise maliyet metrekare başına 30-40 kuruşla 1 lirayı buluyor.

7 KATEGORİSİ VAR

Enerji Kimlik Belgesi ile binalar A’dan G’ye kadar sınıflandırılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

GİRİŞE ASIN

Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi ve yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

NASIL ALINIR?

Enerji Kimlik Belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Enerji Kimlik Belgesi’nde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan, düzenleyen kuruluş sorumludur. Belge almak için mimari proje, ısı yalıtım raporu, mekanik proje, elektrik projesi ve yapı ruhsatı gerekiyor.

YALITIM ZORUNLU MU?

Kamuoyunda Enerji Kimlik Belgesi denilince 'ısı yalıtımı yapılması da zorunlu' gibi bir algı var. Ancak mevcut binalarda böyle bir zorunluluk yok. Mevcut binalar, A sınıfından G sınıfına kadar bütün sonuçları elde edebilir, yalıtım şart değil. Ancak yaptırılmasında fayda var. Yalıtım yapılması, binanın enerji tasarrufunu artırıp, doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltabilir. Mevcut binaların yalıtım yenilenmesi denildiğinde, daire başına 7-9 bin lira arasında maliyet var. Mantolamanın (dış cephe) ortalama metrekaresi ise 120-150 lira arasında değişiyor.

YENİ BİNAYA C SINIFI ŞART

Mevcut binalarda ısı yalıtımı şart değil ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların Enerji Kimlik Belgesi en düşük C sınıfında olması gerekiyor. Yani inşa edilirken ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni binalar ruhsat alamıyor.