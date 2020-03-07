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07 Mart 2020 Cumartesi 11:41:14 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 12:10:30

En Uzun Süreli İhracat ödülü TUSAŞ’a verildi

En Uzun Süreli İhracat Ödülü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin oldu. TUSAŞ, AR GE yatırımları sayesinde şirket cirosunu son 2 yılda yüzde 265 artırarak 3,4 Milyar TL’ye çıkardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Dünya Gazetesi öncülüğünde düzenlenen İhracatın Yıldızları / Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Ödül Töreni’nde “En Uzun Süreli İhracat” ödülüne layık görüldü. Düzenlenen ödül töreninde TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

2002 yılından bugüne 18’incisi düzenlenen İhracatın Yıldızları / Türkiye’nin Gizli Şampiyonları ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. İhracatın yıldızlarının ödüllendirildiği törende 2019 Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre son 10 yılda ihracatını her yıl ortalama yüzde 14,9 oranla sürekli artıran ilk firma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii oldu ve “En Uzun Süreli İhracat” ödülüne layık görüldü.

AR GE YATIRIMLARI ŞİRKETİN CİROSUNU YÜZDE 265 ARTTIRDI

Yerli ve milli imkanları yüksek teknoloji ile birleştiren ve küresel rekabet anlamında dünyanın en büyük 100 havacılık ve savunma şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii inovasyon ve teknolojiyi ana unsur olarak konumlandırıyor ve havacılık ve uzay sanayisinde dünyanın en büyük 10 havacılık şirketi olma ideali için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Geliştirdiği özgün ürünleri ile başta ülkemiz olmak üzere dünyanın yakından takip ettiği TUSAŞ, gerçekleştirdiği AR GE yatırımları ile şirket cirosunu son 2 yılda yüzde 265 artırarak 3,4 Milyar TL’ye taşıdı.

AR-GE yatırımları neticesinde projelendirdiği özgün ürünlerin geliştirilmesine gece gündüz devam ederek bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, “En Uzun Süreli İhracat” ödülü ile Türkiye’nin havacılık ve savunma alanında örnek teşkil etmeye devam ediyor.

İHA

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