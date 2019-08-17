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17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:50:13

En ucuz yurt 4 bin lira

Üniversite tercih sonuçları açıklandı, kayıtlar başladı. Sıra 'bütçeye uygun' yurdu bulmaya geldi. Devlet yurtlarının dışında özel yurtlarda kalacakların, yıllık en az 4 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin üniversiteyi kazanıp kazanamama heyecanı bitti, şimdi de bulundukları şehirden başka bir şehirde okuyacaklar için barınma telaşı başladı. Öğrencilerin bir kısmı ev ve ev arkadaşı arayışına girerken, bir kısmı da yurtları araştırmaya koyuldu. Yurtta kalacak öğrenciler için, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun seçeneklerinin yanı sıra birçok özel yurt da bulunuyor. 

168 TL’DEN BAŞLIYOR 

Kredi Yurtlar Kurumu’na başvurmak isteyen öğrencilerin şu an beklemesi gerekiyor. Yurt başvuruları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, yurtkur.gsb. gov.tr sitesi üzerinden duyuruluyor. Ancak şimdilik bir duyuru yapılmadı. Duyurudan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Devlette yurt ücreti aylık 168 lira. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasında değişirken, KKTC’de ise 300 lira. 

İSTANBUL’DA 8 BİN 500 TL 

Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre, 2019-20 eğitim-öğretim döneminde, Türkiye genelindeki özel yurtlar arasında yıllık ücreti en ucuz olan şehirler 4 bin lirayla Tokat ve Konya. İstanbul’da yıllık ücret 8 bin 500 liradan başlıyor, yıllık ücreti 42 bin lira olan yurt da var. Ankara’da 4 bin 500, İzmir’de de 6 bin 200 liradan kapılar açılıyor. 

RUHSATSIZLARA DİKKAT! 

Eğitimciler, devlet yurtları dışındaki yerlerde barınacak öğrencilere ruhsatsız yurt uyarısı yapıyor. Uzmanlar, yurtların Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olması gerektiğini belirterek, öğrencilere, MEB’den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemelerini söylüyor. Öğrencinin kararını verdikten sonra kurumla karşılıklı taahhütname imzalaması gerektiği de belirtiliyor. 

SÖZLEŞMEYİ İYİ OKUYUN 

HİZMETLER YAZMALI

Özel yurtlara kayıt olacak öğrencilerin, özellikle sözleşmeye dikkat etmesi gerekiyor. Öğrenciler, özel yurtla sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrencilerin sözleşmelerini 15 Eylül’e kadar feshetmeleri halinde, yıllık barınma ücretinin yüzde 10’unu ödemesi gerekiyor. Sözleşmeye göre, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylarla içinde bulunulan ayın ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30’unu ödemesi şartı var. Öte yandan, yurtlar en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabiliyor. Yurtla yapılan sözleşmede belirtilen temizlik, yemek gibi şartların sağlanmaması halinde sözleşme tek taraflı feshedilebiliyor. Bu durumda cayma bedeli ya da cezai şart ödenmiyor.

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