Gitmek istediğiniz yere mümkün olan en uygun fiyata ucuza uçak bileti bulmak sanırım herkesin hayali olmuştur. Ancak bu süreçte bilet bulabilmek oldukça yorucu bir hale gelmektedir. Ucuz uçak bileti nasıl bulunur diye soracak olursanız, bu yazımızda bir sonraki yapacağınız uçuş için zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilecek önemli detaylardan bahsedeceğiz. Nasıl ucuz uçak bileti bulunur diyenler için bazı ipuçları şunlardır:



⦁ Gizli Sekme Kullanın

Web tarayıcınızla ucuza uçuş aradığınızda, her defasında fiyatların değiştiğini görebilirsiniz. Çünkü siteler çerezleri okuyarak size en uygun fiyatları göstermektedir. Daha önce defalarca arama yaptıysanız arayacağınız rota için fiyatlar artacaktır. En düşük fiyatlara ulaşabilmek için her zaman çerezlerinizi temiz tutmalı ve gizli sekme kullanmalısınız.



⦁ Uçak Bileti Arama Motorlarına Göz Atın

Genelde havayolu firmasının kendi sitesinde sunduğu fiyatlar kısmen daha pahalıdır. Ayrıca gitmek istediğiniz ülke için tek bir firmanın fiyatlarına bakmaktansa, birden fazla firmanın fiyatlarına bakmak daha mantıklıdır.



⦁ En İyi Ucuza Uçak Bileti Arama Motorları

Ucuz uçak bileti bulma yolları arasında en çok tercih edileni şüphesiz ki bilet arama motorlarıdır. Bu motorlar sayesinde tüm firmaların fiyatlarını listeleyerek kendinize en uygun uçuş saatini ve fiyatını öğrenebilirsiniz. Bu konuda rotaradar, turna, obilet gibi yerli sitelerin yanı sıra expedia ve skyscanner gibi yabancı siteleri incelemek isteyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bazı ucuz uçak bileti arama motorları;



⦁ Rotaradar

⦁ Obilet

⦁ Turna

⦁ Momondo

⦁ Ekobilet

⦁ Expedia

⦁ Skyscanner

⦁ Rome2rio



⦁ En Ucuz Uçuş Gününü Bulun

Bazıları en ucuz biletin Salı ve Cuma günleri olduğunu söylemekte. Ancak gerçek şu ki, hangi günler uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz sorusuna verilen yanıtlar yanlıştır. Zira bu konuda tutarlı bir gün verilememektedir. Ancak hafta içine bilet ayırmak her zaman daha uygun olacaktır. Gideceğiniz ülke için hangi günlerde en ucuz uçak bileti fiyatı olduğunu görmek için tüm ayın listesini çıkarmalısınız. Bunu da yine uçak bileti arama motorları vasıtasıyla kolayca yapabilirsiniz.

1 – Uçak bileti arama motoru sitesine girin. Kalkış ve varış şehirlerinizi seçin.

2 – Tek yön olarak seçiminizi yapın. Gidiş dönüş yapacak olsanız da önce tek yön olarak bakmanız gerekmektedir.

3 – Belli bir tarih girmek yerine tüm ay sekmesinden en ucuz ay seçeneği ile en ucuz ayları kolaylıkla listeleyebilirsiniz.

⦁ Uçak Biletinizi Erken Tarihlerde alın

Havayolu şirketleri, ucuz koltukları sattıktan sonra geri kalan koltukları daha yüksek fiyatlara satmaktadır. Özellikle de tatil dönemlerinde geç rezervasyon yapmak cebinizi biraz yakabilir. Bilet fiyatları uçuş saatine yaklaştıkça daha da artmaktadır. Uygun fiyatlı bilet alabilmek için uçuş tarihinizi aylar öncesinden planlamak maliyeti düşürecektir. Bu durumda bir önceki maddede bahsettiğimiz Rotaradar vb. uçak bileti arama motorları sayesinde en ucuz ayları kolayca bulabilirsiniz.

Ancak bu işin diğer tarafı da vardır. Bazı zamanlarda havayolu firmaları, hedefledikleri bilet satışını sağlayamazlar. Bu durumlarda da uygun fiyatlı bilet kampanyaları başlatırlar. Bu durum ucuza uçak bileti bulmak isteyen sizler için kaçırılmayacak bir fırsat olabilmektedir. Bu kampanyaları sık sık takip etmek zor olacağı için ucuz uçak bileti arama motorları imdadınıza yetişebilir. Rotaradar vb. yerli uçak bilet arama motorları siteleri üzerinden fiyat uyarısı oluşturarak, alacağınız biletin fiyatı düştüğünde otomatik bir e-postayla anında bilgi alabilirsiniz.



⦁ Farklı Havalimanlarını ve Rotaları Kontrol Edin



Ucuz uçak bileti bulma yolları arasında neredeyse es geçilen bu durum, yapılan diğer hatalardan biridir. Günümüzde neredeyse bütün büyük şehirlerde ikinci havalimanları bulunmaktadır. Daha küçük ve düşük bütçeli firmaların tercih ettiği havalimanlarına uçuş sağlamak daha hesaplı olabilmektedir. Bu gibi firmaları tercih ederek çok çok ucuza uçuş sağlayabilirsiniz.



Farklı rotalar izleyerek gideceğiniz şehre daha ucuza gitme ihtimaliniz de bulunuyor. Bileti pahalı alıp direkt uçuş yapmaktansa, kampanyalı bilet alıp aktarma ile uçuş yapmak çok daha hesaplı olacaktır. Ucuz bilet bulma arama motorlarını kullanarak bulunduğunuz ülke veya şehirden her yere bilet fiyatları inceleyin. Gitmek istediğiniz lokasyona en yakın olan bölgelere aktarma için en uygun bileti bulun. Aktarma yapacağınız lokasyondan da, gitmek istediğiniz lokasyona bilet fiyatlarını inceleyin. Direkt uçuş ile karşılaştırma yaparak, aktarma uçuşun daha hesaplı hale gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.

Bu makalemizde sizlere nasıl ucuz uçak bileti bulunur ve ucuz uçak bileti bulma yolları hakkında bilgiler verdik. Verdiğimiz bilgileri kullanarak çok daha az maliyetle görmek istediğiniz ülkelere bilet bulabilirsiniz