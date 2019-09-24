En çok İstanbullular kazanıyor

Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018’de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı. Geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla “İstanbul” oldu. Bu ili 29 bin 952 lirayla “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli”, 29 bin 847 lirayla “Ankara” izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu iller ise 10 bin 965 lirayla “Van, Muş, Bitlis, Hakkari”, 11 bin 204 lirayla “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, 11 bin 357 lirayla “Şanlıurfa, Diyarbakır” olarak sıralandı.