Emlak vergisi yoğun ilgi görüyor. Evi, işyeri, arsa ve arazisi olan vatandaşların ödemekle mükellef olduğu emlak vergisinde son gün yaklaşıyor. Henüz ödemelerini yapmamış olanlar arama motorlarında "Emlak vergisi son gün ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Emlak vergisi sorgulama işlemi belediyeye doğrudan giderek, belediyeyi arayarak ya da e-belediye sistemi üzerinden yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ SON GÜN NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan vergi takvimine göre, emlak vergisi 2. taksiti bugün 1 Kasım 2019 tarihinde başlıyor. 30 Kasım'da sona erecek vergi 30 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilçe belediyelerinden ödenebiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.