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29 Ocak 2020 Çarşamba 10:56:24 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 10:57:22

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? merak ediliyor. 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Evi, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmazı olan milyonlarca vatandaşın ödemekle mükellef olduğu emlak vergisinin tarihleri gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her sene, senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisi, ilçe belediyelerinden ödenebiliyor. 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde..

2020 Emlak vergisi tarihleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar "Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Evi, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmazı olan milyonlarca vatandaşın ödemekle mükellef olduğu emlak vergisinin tarihleri 2020 vergi takviminde yer alıyor. Emlak vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri haberimizde..

2020 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 emlak vergisi 1. taksit tarihleri 1 Mart - 31 Mayıs 2020 arasında.
2020 emlak vergisi 2. taksit tarihleri 1 -31 Kasım 2020 arasında.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilçe belediyelerinden ödenebiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor. 

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan,  taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.

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