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31 Ekim 2019 Perşembe 14:18:22 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 14:21:21

Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır?

Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır? arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gayrimenkul sahibi olan vatandaşların yıl içinde ödediği verginin 2. taksit dönemi geldi. Emlak vergisi borcu olanlar, ödemelerini ilçe belediyelerinin veznelerinden veya belediyelerin online ödeme sayfalarından yapabiliyor. Emlak vergisi 2. taksit dönemini kaçırmak istemeyenler, Emlak vergisi 2. taksit döneminin ne zaman başladığını ve ne zaman sona erdiğini öğrenmek istiyor. 2019 Emlak vergisi 2. taksiti hakkında merak edile tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2019 emlak vergisi 2. taksit dönemi için geri sayım sona eriyor. Emlak vergisi mükellefleri "Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman? Emlak vergisi 2. taksiti nereden ödenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Vergi borcu olan gayrimenkul sahiplerinin belirlenen tarihlerde vergi borcunun tamamını kapamaları gerekiyor. Vergisini zamanında ödemek isteyen vatandaşlar, emlak vergisi 2. taksiti için son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Emlak vergisi 2. taksiti ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİTİ NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan vergi takvimine göre, emlak vergisi 2. taksiti 1 Kasım 2019 tarihinde başlıyor. 2 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA

Emlak vergisi sorgulama işlemi belediyeye doğrudan giderek, belediyeyi arayarak ya da e-belediye sistemi üzerinden yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan,  taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.

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