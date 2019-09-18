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18 Eylül 2019 Çarşamba 14:50:08 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:50:49

Eminevim TEKNOFEST’e inovasyon hamlesiyle destek veriyor

Buluşların yarıştığı TEKNOFEST İstanbul'da, yerli finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine inovatif sistemiyle destek verdi.

Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı festivallerinden olan TEKNOFEST İstanbul, yerli ve milli teknolojileri bir araya getirdi. Festivalde yerli ve inovatif bir finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim de yerini aldı.

İnovasyonların yarıştığı festivalde katılımcıların yeni icatlarının yer aldığı ve katılımcıların izleyebileceği özel olarak hazırlanan dev bir alan oluşturan Eminevim, mucitleri bir çatı altında buluşturdu.

Milli teknoloji hamlesine bir katkı da Eminevim’den 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan festivalin en büyük destekçilerinden olan Eminevim’in inovasyonu ve teknolojiyi her anlamda desteklemeye devam edeceğini belirterek, inovasyona dayalı üretimin kalkınmada önemli rol oynadığını, milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST’e katkı da bulunmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

TEKNOFEST’in kısa zamanda dünyanın en dikkati çeken etkinliklerinden biri haline geldiğini aktaran Üstün, birbirinden farklı teknolojilerin bir arada olduğu bu büyük organizasyonda Eminevim’in inovatif bir model olarak geliştirdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile etkinlikte, inovasyon çalışmalarına destek vermek istediklerini kaydetti.

Üstün şunları belirtti:

"Temelinde inovasyonun olduğu ve ilk defa bizimle birlikte uygulanan Elbirliği Sistemi, ülkemize kazandırdığımız önemli bir finansman model haline geldi. Geliştirdiğimiz bu modeli birçok sektörde uygulayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sistemi aynı zamanda enerji, konut, inşaat, otomotiv, tarım ve hayvancılık sektöründe de uygulayarak üreten bir Türkiye için gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. İnovatif bakış açımızla özdeşleşen TEKNOFEST’te de ülkemizden ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen ziyaretçilere, yüzlerce farklı alandaki inovasyonların yanında finansta da uygulanabilir, başarılı, yenilikçi girişimlerin var olduğunu göstermek istedik. Bu anlamda festivale destek olmak ve bulunduğumuz sektörde yaptığımız girişimleri göstermek için etkinlikte yerimizi aldık.”

(AA)

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