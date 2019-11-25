Emekliye zamlı ikramiye

  • Bist 100
    107756
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2938
  • Altın
    269,7310
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı
Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu? Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?
Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
S-400 testleri mi başlıyor? S-400 testleri mi başlıyor?
İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi
2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı! 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı!
Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu
Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi
Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım
Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı
Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin
İzmir'de korkutan yangın İzmir'de korkutan yangın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 08:22:10

Emekliye zamlı ikramiye

Meclis’e sunulacak ek gösterge düzenlemesiyle, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 650 TL, ikramiyeleri de en az 20 bin lira artacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Söz konusu düzenlemeyle ilgili taslağın, 2020'nin başında Meclis'e sunulması bekleniyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak.

25 YIL HiZMETTE 21 BiN LiRA FARK

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi ise, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ