Emekliye en az 136 lira zam

Emekliler için ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası’nın kasım ayı beklenti anketi açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18’e geriledi. 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak. Yüzde 6.82’lik tahmine göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı 1.675 liradan 1.789 liraya, tarım emeklisi aylığı 1.249 liradan 1.334 liraya yükselecek. SSK’lılarda ise en düşük aylık 2000’den önce emekli olanlarda, 136 lira artışla 1.982 liradan 2 bin 118 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.262 liraya ulaşacak.