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12 Kasım 2019 Salı 17:04:35 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 17:07:12

Emekliye aile yardımı ne kadar? Memura ikramiye, emekliye aile yardımı ne zaman yapılacak?

Emekliye aile yardım gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Emekliye aile yardımı ne kadar? Emekliye aile yardımı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, memur ve emekli için önemli kararlar alınacak. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere, aylık 344 lira aile yardımı talebi masaya yatırılacak. Emekliye aile yardımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor...

Emekliye aile yardımı ne kadar? Memura ikramiye, emekliye aile yardımı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Memurlar ve emekliler için önemli kararlar geliyor. Memura ikramiye, emekliye aile yardımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMURA İKRAMİYE, EMEKLİYE AİLE YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılsonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında kamu grubunun talepleri hükümete iletilecek. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak.

MEMURA İKRAMİYE, EMEKLİYE AİLE YARDIMI NE KADAR?

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek. 

Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak. 

SÖZLEŞMELİLERE KADRO TALEBİ 

İkramiye hesabında TÜFE dikkate alınsın 

Memur emeklilerine de aile yardımı alsın

Memurlara da bayram ikramiyesi ödensin. 

4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. 

Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge, tüm kamu çalışanları için çıkarılsın. 

KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin. 

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