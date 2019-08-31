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31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:05:05

Emekliye 900 lira promosyon

Bankalar 3 yıllık dönem için, emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, indirimli sigorta gibi hizmetleri sunmaya başladı.

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020’de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020’den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağından bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.

Bu yaz zam ve ikramiyeyle gelirleri artan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken, kampanyalarla ödemeler 900 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi hizmetler de sunuyor.

2 GÜN ERKEN MAAŞ ÇEKME

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FlBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödüyor. ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, bir emekli arkadaşını getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

MÜŞTERİ GETİRENE 125 TL

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor. QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarım getirenlere 125 lira ödüyor. ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor. TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.

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