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29 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:03:15

Emekliye 550 TL

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis’in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Tasarı kabul edilirse, maaşlar 60 ila 550 liralık artacak.

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.  

YARGI YOLU KAPANDI  

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.  

ÇALIŞMALAR SÜRECEK  

Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'nin ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK’lı yararlandı. Maaşlarda 50 ila 550 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 550 liraya varan tutarda olması bekleniyor. 

EŞİT ARTIŞ İSTİYORLAR

SGK çatısı altında birleşilmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ila 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor.Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle  zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı doğacak. 

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