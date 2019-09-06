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06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 08:14:41

Emekliye 490 lira zam

Ocakta tüm emeklilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Merkez’in enflasyon hedefine göre aylıklar %8.46 artacak. En düşük maaş 100, ek ödeme ise en az 61 TL yükselecek. 

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı ocakta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019’un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark alacak. SSK ve BağKur emeklilerine de 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü. Ocak’ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak. Ek ödemeli en düşük aylık bin 181 liradan bin 281 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 879 liradan 490 lira artışla 6 bin 369 liraya ulaşacak. 

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