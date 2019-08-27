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27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 08:21:26

Emekliye 480 lira

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı yüzde 8.46 olarak tahmin edilirken, bu oran maaşlarda 100 ila 480 lira artış getirecek.

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.

NASIL YANSIR? 

Buna göre; Ocak’ta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek. Gelirler 100 ile 480 lira arasında yükselecek. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.46 olarak gerçekleşirse bin 281 lira 86 kuruşa çıkacak. 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde olan en yüksek aylık ise Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 bin 139 lira 67 kuruşu bulacak.

OCAKTA YENİDEN ARTACAK

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin henüz sadece Temmuz ayı verisi geldi. Temmuz’da TÜFE’de yüzde 1.36 oranında artış oldu. Yılın kalan döneminde gerçekleşecek enflasyon, emeklilerin zam oranını gösterecek. 6 ayda gerçekleşen enflasyona göre tutar artacak ya da azalacak. Emekliler kesin zam oranını Ocak ayında öğrenecek.

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