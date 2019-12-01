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01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 08:05:31

Emekliye 344 lira

KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. KPDK’da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 344 lira ödenecek.

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor.

GÖZLER KPDK’DA  

Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı.

2020'de YAPILACAK

Memur sendikaları, 2020'nin başında yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak.

KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

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