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27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 08:14:24

Emekliye 260 lira ek ödeme

Enflasyon anketlerine göre, ocakta yaklaşık yüzde 7 zam alacak olan emeklinin, ek ödemesi de 50 ila 260 lira arasında artacak. En düşük maaş, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 127 liraya yükselecek. 

Yaklaşık 12.3 milyon emekli ocak zammını merakla bekliyor. Ocakta; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5’i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 7.3 olarak çıktı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 zam yapılabilecek. 

YÜZDE 7.3 FARK ÖDEMESİ 

Memur emeklilerinin yüzde 4’lük zam oranı ise enflasyon farkıyla yüzde 6.3’e ulaşacak. Ocakta maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü, yüzde 5’i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu sınır, artış 6.3 olursa 1.298 liradan 1.379 liraya ulaşacak. Yani maaşı 1.379 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

YÜZDE 8'E YÜKSELEBİLİR

Ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5’lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de “Ek ödeme oranı en az yüzde 8 olsun” diyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemeleri iki katına çıkabilecek. Ek ödeme tutarları 90,05 ile 452,86 lira aralığına çıkacak.

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