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17 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:21:55

Emekliye 2020'de destek paketi

Emeklinin geliri 2020 destekleriyle yükselecek. Yeni uygulamalarla maaşlar arasındaki fark azalacak. İş kuran emekliye teşvik verecek olan Hükümet, evi olmayanlara TOKİ desteğini’ artıracak. 

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuzda önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları da ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 4 zamlanacak, ayrıca oluşan enflasyon farkı yansıtılacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2020 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle: 

İŞTE O MÜJDELER

EMEKLİYE KAMUDA İŞ: Kamudan ve özel sektörden emekli olan yöneticiler ve uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. 

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek. 

3600 EK GÖSTERGE: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık 1 milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor. 

EVİ OLMAYAN KALMAYACAK: TOKİ, emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkanı sunan konutlar yapacak. 

İKİNCİ GELİR KAPISI: Emekli olup da iş kurmak isteyenlere İŞKUR girişimcilik eğitimleriyle destek sağlanacak. İŞKUR, emeklilere yönelik de meslek kursları düzenleyecek. 

GÜÇLÜ SİGORTA SİSTEMİ: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha öngörülebilir olması sağlanacak. 

HİZMETTE KOLAYLIK: SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak.

İKİ KAT EK ÖDEME 

Maaşın yüzde 4-5’i oranında verilen ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak. 

YENİ ZAM SİSTEMİ 

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar yeni yılda hızlanacak. 

PRİM EKSİĞİ OLANA BORÇLANMA HAKKI 

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. 2020’de SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan, daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. 

BAĞ-KUR'LUYA 1800 GÜNLÜK KAZANÇ

2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nda son aşamaya girilirken, hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılarla Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur’lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın 2020 yılI sonuna kadar yetişmesi ve çıkması bekleniyor.  

İNTİBAK DÜZENLEMESİ 

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis’i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis’e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki  aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. 

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