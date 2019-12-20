Emekliye 2.656 TL

Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Buna göre ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71’e ulaşacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre de zam oranı, yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29’a ulaşacak.

FARK YATIRILACAK

Bu oran, maaşlara en az 133 lira artış getirecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruş. Bu maaş, eğer artış yüzde 5.29 olursa, 2 bin 656 lira 30 kuruşa ulaşacak. Memur emeklileri, farklarını maaşlarından sonra alacak.