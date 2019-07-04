Emekliye yüzde 5 zam

13 milyon emekli, dul ve yetimle, 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Memur ve emeklisinin zam oranı 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi yılda 2 zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağ-Kur emeklisi için geçerli değil.

HAZİRANDA YÜZDE 0,03 ARTTI

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 ve haziranda yüzde 0.03 arttı. 6 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 5.01 oldu.

TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

Açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz itibarıyla yüzde 5, memur ve memur emeklisi ise yüzde 5 toplu sözleşme artı yüzde bir enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 6 zamlı maaş alacak. Zam sonucunda en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 522, en düşük memur maaşı da 3 bin 722 liraya çıkacak. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1.888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı ise yüzde 5 zamla birlikte 1.982 liraya, Bağ-Kur’lu esnafın maaşı da 1.596 liradan 1.675 liraya çıkacak.